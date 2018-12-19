Сливко не хватило 1,8 секунды до бронзы на этапе Кубка IBU
На третьем этапе Кубка IBU по биатлону в австрийском Обертилляхе россиянка Виктория Сливко стала четвертой в индивидуальной гонке на 15 км, сообщает «Советский спорт».
Спортсменка уступила 1,8 секунду ставшей третьей Элизабет Хогберг из Швеции. Победу отпраздновала Каролина Коломбо из Франции, серебро — у немки Надин Хорхлер.
Кубок IBU. 3-й этап. Обертиллях (Австрия)
Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км
1. Каролина Коломбо (Франция) — 42.11,6 (1 штрафная минута).
2. Надин Хорхлер (Германия) — + 0,6 (1).
3. Элизабет Хогберг (Швеция) — + 18,4 (2).
4. Виктория Сливко (Россия) — + 20,2 (1)…
18. Лариса Куклина (Россия) — + 1.47,0 (2)
19. Екатерина Мошкова (Россия) — + 1.50,6 (2)…
23. Лейсан Бикташева (Россия) — + 2.30,0 (3)…
35. Светлана Миронова (Россия) — + 4.05,1 (6)
36. Наталья Гербулова (Россия) — + 4.15,5 (5).
После этой гонки Анастасия Морозова лишилась первого места в общем зачете Кубка IBU. Россиянка пропускает соревнования из-за участия на этапе Кубка мира в чешском Ново-Место.
Ранее сообщалось, что фигурист Коляда выступит на чемпионате России.