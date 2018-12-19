Сливко не хватило 1,8 секунды до бронзы на этапе Кубка IBU

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На третьем этапе Кубка IBU по биатлону в австрийском Обертилляхе россиянка Виктория Сливко стала четвертой в индивидуальной гонке на 15 км, сообщает «Советский спорт».

Спортсменка уступила 1,8 секунду ставшей третьей Элизабет Хогберг из Швеции. Победу отпраздновала Каролина Коломбо из Франции, серебро — у немки Надин Хорхлер.

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Кубок IBU. 3-й этап. Обертиллях (Австрия)

Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км

1. Каролина Коломбо (Франция) — 42.11,6 (1 штрафная минута).

2. Надин Хорхлер (Германия) — + 0,6 (1).

3. Элизабет Хогберг (Швеция) — + 18,4 (2).

4. Виктория Сливко (Россия) — + 20,2 (1)…

18. Лариса Куклина (Россия) — + 1.47,0 (2)

19. Екатерина Мошкова (Россия) — + 1.50,6 (2)…

23. Лейсан Бикташева (Россия) — + 2.30,0 (3)…

35. Светлана Миронова (Россия) — + 4.05,1 (6)

36. Наталья Гербулова (Россия) — + 4.15,5 (5).

После этой гонки Анастасия Морозова лишилась первого места в общем зачете Кубка IBU. Россиянка пропускает соревнования из-за участия на этапе Кубка мира в чешском Ново-Место.

Ранее сообщалось, что фигурист Коляда выступит на чемпионате России.