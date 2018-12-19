Российский специалист возглавил сборную Украины

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Россиянин Сергей Андреев стал главным тренером сборной Украины по греко-римской и вольной борьбе, передает ТАСС.

Об назначении сообщил чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года украинец Жан Беленюк. Сам спортсмен назвал приход Андреева «категорически неправильным ходом» и «рискованным решением».

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«Казалось бы, в прошлом году у взрослой команды не было медалей с главных соревнований сезона, но по итогам года главного тренера Артура Петровича Дзигасова оставляют на своем рабочем месте. В этом же году взрослая команда привозит две медали с чемпионата мира, но по итогам года министр, как не парадоксально, решает не продлевать контракт с Артуром Петровичем и его командой, а подписать нового тренера Сергея Андреева! И что самое интересное абсолютно никто, как со стороны федерации/ассоциации, так и со стороны министерства, не поинтересовался у спортсменов национальной сборной команды мнения на этот счёт! Я лично считаю это категорически не правильный подход! Я ни в коем случае ничего не имею против Сергея Андреева, Я вообще его видел всего пару раз в своей жизни и толком с человеком не знаком но, такая радикальная смена результативного тренерского штаба за полтора года до Олимпиады в Токио это слишком рискованное решение», — написал Беленюк в своем фейсбуке.

Будучи спортсменом, Андреев выступал в первом полусреднем весе, представляя симферопольское «Динамо».

Ранее агент Дацюка ответил на вопрос о возвращении форварда в НХЛ.