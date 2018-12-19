Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» переиграть «Эдмонтон» в матче НХЛ
«Сент-Луис Блюз» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча. прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Дэвид Перрон, Патрик Марун, Владимир Тарасенко и Джейден Шварцю У хозяев шайбу забросил Ессе Пульюярви.
В следующем матча «Сент-Луис» на выезде встретится с «Ванкувер Кэнакс», а «Эдмонтон» примет «Тампа-Бэй Лайтнинг».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
0:1 — Перрон (Боумистер, Шенн) — 08:12
1:1 — Пульюярви (Хайра, Джонс) — 27:25
1:2 — Томас (Бозак, Парэйко) — 42:19
1:3 — Тарасенко (Шенн, Шварц) — 51:43 (5x4)
1:4 — Шварц (Шенн, О'Райлли) — 58:09 (en)