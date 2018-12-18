Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу
Аргентинский «Ривер Плейт» уступил в серии пенальти «Аль-Айну» из ОАЭ в полуфинале клубного чемпионата мира, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу азиатского клуба. В составе победителей отличились Маркус Берг и Кайо. У победителя Кубка Либертадорес дубль оформил Рафаэль Борре.
Реклама
В финале «Аль-Айн» сыграет с победителем матча «Реал» (Испания) — «Касима Антлерс» (Япония). Встреча пройдет 19 декабря.
Футбол. Клубный чемпионат мира. 1/2 финала
«Ривер-Плейт» (Буэнос-Айрес, Аргентина) — «Аль-Айн» (Эль-Айн, ОАЭ) — 2:3
Голы: 0:1 — Берг, 3; 1:1 — Борре, 11; 2:1 — Борре,16; 2:2 — Кайо, 51.