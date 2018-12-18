Арбитр из Саранска попал в тюрьму за продажу гашиша экс-игроку «Динамо»
В Пролетарском районном суде прошло заседание по делу обвиняемого в обороте наркотиков футбольного арбитра Дениса Рожука, сообщает региональный портал «Столица С».
18 декабря суд вынес решение по делу 31-летнего судьи, признав того виновным в «приобретении и сбыте наркотиков в крупном размере». За содеянное Рожука был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения.
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Отмечается, что покупателем партии гашиша от рефери оказался известный в прошлом футболист московского «Динамо» и «Мордовии» Кирилл Курочкин.
Ранее сообщалось, что бывшему футболисту грозит 15 лет тюрьмы за создание нарколаборатории.