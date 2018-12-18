В ФИФА приняли решение об изменении правил клубного чемпионата мира

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Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение об изменении правил клубного чемпионата мира, сообщает «Советский спорт».

Футболисты, которые заработают удаления в финале клубного ЧМ, будут автоматически дисквалифицированы в матче еврокубков, информирует AS.

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В настоящее время данное правило коснется только «Реала», так как мадридский клуб является единственным участником клубного чемпионата мира среди европейцев. Это означает, что при удалении игрока «Реала» в финале клубного ЧМ, он получит дисквалификацию и на один матч Лиги чемпионов.

Напомним, что в полуфинале клубного чемпионата мира «Реал» встретится с японским клубом «Касима Антлерс». Игра пройдет 19 декабря. В другом полуфинале сойдутся «Ривер Плейт» и «Аль-Айн» (18 декабря).

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Аяксом».

Ранее защитник «Реала» Марсело высказался о том, как влияет отсутствие нападающего Криштиану Роналду на команду.