Дисквалифицированные российские атлеты не хотят возвращать медали ОИ

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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) заявила, что все атлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил, должны немедленно вернуть медали в Олимпийский комитет России (ОКР), передает ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился с официальным письмом в ОКР с требованием до 24 декабря вернуть все олимпийские награды 2008, 2012 и 2014 годов. Выполнить приказ вынуждены как и уличенные за употреблением допинга спортсмены, так и те, чьи допинг-пробы были чисты, но они выступали в одной команде с нарушителями.

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«Мы получили письмо от Олимпийского комитета России и оповестили тех спортсменов, которым необходимо вернуть награды Игр 2008 и 2012 годов. Кто-то из атлетов заявил, что не собирается этого делать, кто-то потерял награду или взял паузу на раздумья, а некоторые просто не отвечают на наши обращения», — рассказа пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

Дисквалифицированные спортсмены, которые не вернули медали: Мария Савинова, Татьяна Лысенко (Белобородова), Анастасия Капачинская, Мария Абакумова, Татьяна Лебедева и другие.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заинтересован в успешном визите специалистов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в московскую лабораторию на следующей неделе.