«Краснодар» объявил о расторжении контракта с хавбеком Окриашвили
«Краснодар» объявил о завершении сотрудничества с полузащитником Торнике Окриашвили, передает «Советский спорт».
По словам пресс-службы клуба, контракт с грузинским хавбеком был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Напомним, что 26-летний футболист выступал за «горожан» с сентября 2016 года. За это время Окриашвили сыграл в 20 официальных матчах, оформил три гола и исполнил одну результативную передачу.
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Его договор истекал летом 2020 года.
Ранее сообщалось, что полузащитник румынского клуба «Стяуа» Деннис Ман входит в сферу интересов петербургского «Зенита».