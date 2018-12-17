«Краснодар» объявил о расторжении контракта с хавбеком Окриашвили

<img src="//img.gazeta.ru/files3/72/10856072/upload-RIAN_02988205.HR.ru-pic905-895x505-61507.jpg">

«Краснодар» объявил о завершении сотрудничества с полузащитником Торнике Окриашвили, передает «Советский спорт».

По словам пресс-службы клуба, контракт с грузинским хавбеком был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что 26-летний футболист выступал за «горожан» с сентября 2016 года. За это время Окриашвили сыграл в 20 официальных матчах, оформил три гола и исполнил одну результативную передачу.

Реклама

Его договор истекал летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник румынского клуба «Стяуа» Деннис Ман входит в сферу интересов петербургского «Зенита».