Сборная России разгромила чехов на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче второго тура Кубка Первого канала, сообщает «Советский спорт».
Встреча, которую посетил 12 491 зритель, завершилась со счетом 7:2. По две шайбы в этом матче забросили россияне Андрей Кузьменко и Андрей Локтионов, а также чех Доминик Кубалик. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хоккей. Кубок Первого канала. Москва (Россия).
Россия — Чехия — 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)
1:0 — Токранов (Плотников, Прохоркин) — 4:16 (5×4)
1:1 — Кубалик (Немец) — 5:07
2:1 — Похоркин (Гусев, Плотников) — 7:48 (5×4)
3:1 — Локтионов — 23:40
4:1 — Капризов (Григоренко, Нестеров) — 32:09
5:1 — Кузьменко (Каблуков) — 37:17
6:1 — Кузьменко — 42:27
6:2 — Кубалик — 53:01 (4×5)
7:2 — Локтионов (Гусев, Токранов) — 56:06 (4×3)
16 декабря сборная России завершит Кубок Первого канала матчем с Финляндией на петербургской «Газпром Арене».
Ранее сборная Финляндии переиграла команду Швеции на Кубке Первого канала.