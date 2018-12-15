Глава СБР высказался о решении IBU в отношении российских биатлонистов

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, какие шаги были предприняты для того, чтобы не допустить отстранения российских спортсменов от стартов, сообщает «Матч ТВ».

«Самый последний шаг — две минуты назад я вышел из кабинета исполкома, на котором давал объяснения по поводу своего письма. В 8 утра я принес письмо на имя президента IBU, в котором попросил внимательно относиться к российской команде. Мы не участвуем в никаких допинговых делах, выполняем все требования. Инцидент с полицией нельзя рассматривать для отстранения биатлонистов», — сказал Драчев

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Функционер отметил, что австрийская полиция не доказала причастность к нарушением со стороны российских спортсменов. Президент СБР сказал, что наша федерация проявила сплоченность, сыграв на опережение.

Драчев заявил, что эта ситуация сказалась на всей команде, но он надеется, что сборная будет работать в позитивном ключе.

12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

IBU 15 декабря проводит заседание исполкома организации, на котором будет решаться вопрос восстановления в правах Союза биатлонистов России (СБР). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось , что россиянка Морозова выиграла спринт на этапе Кубка IBU