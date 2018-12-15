МОК потребовал от трех российских бобслеистов вернуть золото ОИ-2014

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Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от российских бобслеистов Алексея Воеводы, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова вернуть золотые медали, завоеванные на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, передает ТАСС.

«МОК уже обратился с просьбой о возврате медалей ко всем 11 российским спортсменам, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом (CAS), и к их напарникам, принимавших с ними участие в командных соревнованиях», — заявили в пресс-службе организации.

Ранее сообщалось, что главу Федерации бобслея России отстранили за употребление допинга.