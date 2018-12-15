Лучший бомбардир чемпионата Италии намерен продлить контракт с «Интером»
Нападающий Мауро Икарди намерен продлить контракт с миланским «Интером», сообщает «Советский спорт».
Как передает жена футболиста Ванда Нара в твиттере, соглашение уже готово. Отмечается, что контракт будет подписан сроком на пять лет, а зарплата аргентинца составит €7 млн в год.
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Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. В сезоне-2017/18 нападающий стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 29 мячей в 34 играх. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии в активе футболиста восемь голов в 12 встречах.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» хочет приобрести Икарди.