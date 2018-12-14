Экс-игрок «Зенита» поддержал Кокорина
Бывший защитник петербургского «Зенита» бельгиец Николас Ломбертс записал видео в поддержку форварда сине-бело-голубых Александра Кокорина, сообщает «Советский спорт».
Сейчас Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и своим братом Кириллом находится в следственном изоляторе «Бутырка». Его подозревают в нанесении побоев и хулиганстве.
«Привет, Саша. Я слежу за ситуацией с тобой и Мамаевым. Ужасно видеть тебя в тюрьме. Ты сделал действительно плохие вещи, но наказание должно быть соразмерным поступку. Ты никого не убил, ты не угрожаешь обществу. Надеюсь, судьи проявят здравый смысл и отпустят тебя. Надеюсь увидеть тебя на поле как можно скорее. Я с тобой, держись, Саша», – сказал Ломбертс.
Бельгиец выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. На его счету десять мячей в 284 играх за петербуржцев.
Ранее адвокат выступила за немедленное освобождение Кокорина и Мамаева.