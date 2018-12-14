Путин поздравил пловца Пригоду с победой на ЧМ

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Президент России Владимир Путин поздравил российского пловца Кирилла Пригоду с победой на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу, сообщает «Р-Спорт».

Спортсмен стал первым на дистанции 200 метров брассом с новым мировым рекордом — 2.00,16. Предыдущее достижение составляло 2.00,44.

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«Поздравляю Вас с триумфом и рекордом, установленным на чемпионате мира в Китае. Вы посвятили подготовке к этим престижным соревнованиям много сил и времени, последовательно работали над поставленными целями. И потому добились яркой, впечатляющей победы, достойно продолжили замечательные чемпионские традиции Вашей семьи», — говорится в поздравительном сообщении

Кирилл Пригода родился в семье титулованных пловцов. Его отец — четырехкратный призер Олимпийских игр Геннадий Пригода, а мать — чемпионка мира по плаванию Елена Волкова.

Ранее российские пловцы выиграли серебро в эстафете на ЧМ в Китае.