Логинов стал восьмым в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает «Советский спорт».
Он допустил один промах, но опередил стрелявшего чисто француза Мартена Фуркада на 8,6 секунды. Третий результат у немца Бенедикта Долля. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший восьмое место. «Газета.ру» провела онлайн-трансляцию гонки.
Кубок мира. 2-й этап. Хохфильцен (Австрия)
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 24.49,2 (1 промах)
2. Мартен Фуркад (Франция) — + 8,6 (0)
3. Бенедикт Долль (Германия) — + 10,2 (0)…
8. Александр Логинов (Россия) — + 38,5 (1)…
19. Матвей Елисеев (Россия) — + 1.09,6 (2)…
50. Евгений Гараничев (Россия) — + 1.59,4 (2)…
58. Алексей Слепов (Россия) — + 2.05,3 (1)
59. Дмитрий Малышко (Россия) — + 2.07,0 (3)…
82. Эдуард Латыпов (Россия) — + 2.49,2 (3)
Ранее министр спорта России прокомментировал инцидент в Австрии.