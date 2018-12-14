Логинов стал восьмым в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене

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Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает «Советский спорт».

Он допустил один промах, но опередил стрелявшего чисто француза Мартена Фуркада на 8,6 секунды. Третий результат у немца Бенедикта Долля. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший восьмое место. «Газета.ру» провела онлайн-трансляцию гонки.

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Кубок мира. 2-й этап. Хохфильцен (Австрия)

Мужчины. Спринт. 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 24.49,2 (1 промах)

2. Мартен Фуркад (Франция) — + 8,6 (0)

3. Бенедикт Долль (Германия) — + 10,2 (0)…

8. Александр Логинов (Россия) — + 38,5 (1)…

19. Матвей Елисеев (Россия) — + 1.09,6 (2)…

50. Евгений Гараничев (Россия) — + 1.59,4 (2)…

58. Алексей Слепов (Россия) — + 2.05,3 (1)

59. Дмитрий Малышко (Россия) — + 2.07,0 (3)…

82. Эдуард Латыпов (Россия) — + 2.49,2 (3)

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