Игрок «Реала» назвал позорным разгромное поражение от ЦСКА

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Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль назвал позорным поражение клуба от московского ЦСКА в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

«Мы опозорились, допустив домашнее поражение. В первом тайме «Реал» имел достаточно моментов, чтобы выйти вперед в счете. Сегодня мы не были первой командой на поле, но мы все еще в Лиге чемпионов, это важно», — цитирует Карвахаля Marca.

Встреча между «Реалом» и ЦСКА, прошедшая в столице Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 3:0 в пользу армейцев. Отмечается, что это поражение стало самым разгромным для мадридского клуба на домашней арене в еврокубковых играх в истории. До этого «королевский клуб» не уступал с разницей более двух мячей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.