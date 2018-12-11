37-летний футболист повторил рекорд Месси

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Нападающий «Атлетика» из Бильбао Ариц Адурис забил в 14-м сезоне Испанской примеры подряд, сообщает «Советский спорт».

Гол 37-летнего игрока в матче с «Жироной» (1:0) позволил ему сравняться по этому показателю с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом.

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Кроме «Атлетика» Адурис выступал за испанские «Вальядолид», «Мальорку» и «Валенсию». На его счету 156 мячей в 419 матчах чемпионата Испании. Свой первый гол в Испанской примере форвард провел 22 января 2006 года в гостевой игре против «Реал Сосьедад» (3:3). За свою карьеру Адурис забивал 35 разным командам испанского чемпионата. Больше соперников огорчил все тот же Месси (36).

Ранее «Барселона» отказалась от матча с «Жироной» в США.