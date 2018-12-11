«Вашингтон» уступил «Индиане» в матче НБА

«Индиана Пэйсерс» победила в матче против «Вашингтон Уизардс» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».

Игра завершилась со счетом 109:101.

Самым результативным баскетболистом стал защитник «Уизардз» Брэдли Бил, в активе которого 30 очков.

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Ранее клуб НБА «Бостон Селтикс» обыграл в гостях «Чикаго Буллс» с разницей в 56 очков (133:77).

НБА. Регулярный чемпионат
«Индиана Пэйсерс» (Индиана) — «Вашингтон Уизардс» (Вашингтон) — 109:101 (29:33, 30:17, 28:25, 22:26)