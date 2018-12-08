Милнер стал 13-м футболистом с 500 матчами в АПЛ

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Для полузащитника английского «Ливерпуля» Джеймса Милнера матч против «Борнмута» в 16-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) стал 500-м в турнире, сообщает «Советский спорт».

Он стал 13-м футболистом, которому покорилась эта отметка. При этом только Гарет Бэрри был моложе Милнера на момент 500-го матча

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Помимо Бэрри и Милнера полтысячи матчей в АПЛ также провели Райан Гиггз, Фрэнк Лэмпард, Дэвид Джеймс, Гэри Спид, Эмиль Хески, Марк Шварцер, Джейми Каррагер, Фил Невилл, Рио Фердинанд, Стивен Джеррард, Сол Кэмпбелл.

Из россиян больше всего матчей в АПЛ провел Андрей Канчельскис (151).

Ранее в Англии разрешили выпускать 12-го футболиста при разгроме.