Эксперт: мы не имеем права лишать Кокорина и Мамаева профессии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/167/12029167/RIAN_5661917.HR-pic905-895x505-569.jpg">

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью «Газете.Ru» прокомментировал решение Тверского районного суда Москвы продлить арест форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 8 февраля.

Экс-форвард поделился мнением относительно призыва болельщиков отстранить игроков от футбола.

Реклама

«Думаю, мы не имеем права никого лишать профессии. Футбол в данный момент это профессиональный вид спорта. Это работа, поэтому считаю, что Кокорина с Мамаевым нельзя выгонять из футбола. Дай бог, с ними подпишет кто-то контракт, и пускай они потом и кровью доказывают собственную состоятельность», — подчеркнул Рейнгольд.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

Ранее жена Мамаева Алана заявила, что не подавала на развод с мужем.