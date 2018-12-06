Эксперт: мы не имеем права лишать Кокорина и Мамаева профессии
Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью «Газете.Ru» прокомментировал решение Тверского районного суда Москвы продлить арест форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 8 февраля.
Экс-форвард поделился мнением относительно призыва болельщиков отстранить игроков от футбола.
«Думаю, мы не имеем права никого лишать профессии. Футбол в данный момент это профессиональный вид спорта. Это работа, поэтому считаю, что Кокорина с Мамаевым нельзя выгонять из футбола. Дай бог, с ними подпишет кто-то контракт, и пускай они потом и кровью доказывают собственную состоятельность», — подчеркнул Рейнгольд.
В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.
Ранее жена Мамаева Алана заявила, что не подавала на развод с мужем.