Игрок «Спартака» шокирован решением суда по делу Кокорина и Мамаева

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Полузащитник московского «Спартака» Александр Ташаев прокомментировал решение суда оставить под арестом нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Слежу за ситуацией с Кокориным и Мамаевым. С Сашей дружу с детства, он мой друг, я знаю его семью. Конечно, я шокирован тем, что их оставили там. Думаю, что ситуация должна измениться. Прежде всего ребята должны вернуться на поле. Многие люди — за них», — цитирует Ташаева Sport24.

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5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения хавбека, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.

Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

«Газета.Ru» вела тестовую онлайн-трансляцию событий, связанных с решением суда.