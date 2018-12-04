«Даллас» обыграл «Эдмонтон» благодаря 28 сейвам Худобина и передаче Радулова
«Даллас Старз» нанес поражение «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Джейсон Дикинсон, Бретт Ритчи, Джейми Бенн и Эса Линделль. У гостей шайбу забросил Джуджар Хайра.
Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 28 из 29 бросков.
Форвард «Старз» Александра Радулова отметился результативной передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас Старз» (Даллас) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)
1:0 — Дикинсон (Янмарк, Ритчи) — 10:59
2:0 — Ритчи (Янмарк) — 41:51
3:0 — Бенн (Байройтер, А. Радулов) — 47:24 (5x4)
3:1 — Хайра (Драйзайтль, Уайдман) — 54:36
4:1 — Линделль — 57:46 (en)