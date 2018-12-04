«Реал» сравнялся с «Барселоной» по числу полученных игроками «Золотых мячей»

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Мадридский «Реал» сравнялся с каталонской «Барселоной» по числу полученных игроками «Золотых мячей», сообщает «Советский спорт».

Полузащитник мадридской команды Лука Модрич получил «Золотой мяч», и этот трофей стал 11-м в истории «Реала». Столько же награл завоевали футболисты «Барселоны».

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Стоит отметить, что «Реал» обошел «Барселону» по числу игроков, получавших «Золотой мяч». У мадридцев приза удостаивались семь разных футболистов, а у «Барселоны» — шесть.

В составе «Реала» «Золотой мяч получали Криштиану Роналду (4 раза), Фабио Каннаваро, Роналдо, Луиш Фигу, Альфредо Ди Стефано (2 раза), Раймон Копа и Модрич. У «Барселоны» приз завоевывали: Лионель Месси (5 раз), Роналдиньо, Ривалдо, Христо Стоичков, Йохан Кройфф (2 раза) и Луис Суарес.

Ранее Модрич назвал получение «Золотого мяча» детской мечтой.