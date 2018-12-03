Жена Мамаева обвинила футболиста в измене
Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана обвинила мужа в измене, сообщает «Советский спорт».
Утром 8 октября нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк, произошедших в центре Москвы. В результате потасовок пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин.
Мамаева отметила, что из-за подруги мужа произошел конфликт возле гостиницы «Пекин» с Соловчуком.
«Мой «муж» семью променял на девку, из-за которой и начался весь конфликт с водителем. Она из Вильнюса. Вот такие видео выкладывала. P.s. нашу дочь зовут Алиса», — написала Мамаева в инстаграме.
Ранее жена Мамаева возмутилась отсутствием свидетелей в деле о нападениях.