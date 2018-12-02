«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» благодаря дублю Обамеянга
«Арсенал» взял верх над «Тоттенхэм Хотспур» в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает «Советский спорт».
Игра прошла на стадионе »Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 4:2 в пользу домашней команды.
Победу «канонирам» принесли голы Александра Ляказетта, Лукаса Торрейры и Пьера-Эмерика Обамеянга, который записал на свой счет дубль и результативную передачу.
Забитыми мячами в составе «шпор» отметились Эрик Дайер и Гарри Кейн. В концовке встречи «Тоттенхэм» остался в меньшинстве из-за второй желтой карточки у Яна Вертонгена.
Ранее сообщалось, что «Челси» одержал победу над «Фулхэмом» в матче чемпионата Англии.
Футбол. Чемпионат Англии. 14-й тур
«Арсенал» (Лондон) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — 4:2
Голы: 1:0 — Обамеянг, 10 (пенальти); 1:1 — Дайер, 30; 1:2 — Кейн, 34 (пенальти); 2:2 — Обамеянг, 56; 3:2 — Ляказетт, 74; 4:2 — Торрейра, 77
Удаления: нет; — Вертонген, 85