«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» благодаря дублю Обамеянга

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«Арсенал» взял верх над «Тоттенхэм Хотспур» в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает «Советский спорт».

Игра прошла на стадионе »Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 4:2 в пользу домашней команды.

Победу «канонирам» принесли голы Александра Ляказетта, Лукаса Торрейры и Пьера-Эмерика Обамеянга, который записал на свой счет дубль и результативную передачу.

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Забитыми мячами в составе «шпор» отметились Эрик Дайер и Гарри Кейн. В концовке встречи «Тоттенхэм» остался в меньшинстве из-за второй желтой карточки у Яна Вертонгена.

Ранее сообщалось, что «Челси» одержал победу над «Фулхэмом» в матче чемпионата Англии.

Футбол. Чемпионат Англии. 14-й тур

«Арсенал» (Лондон) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — 4:2

Голы: 1:0 — Обамеянг, 10 (пенальти); 1:1 — Дайер, 30; 1:2 — Кейн, 34 (пенальти); 2:2 — Обамеянг, 56; 3:2 — Ляказетт, 74; 4:2 — Торрейра, 77

Удаления: нет; — Вертонген, 85