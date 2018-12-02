«Реал» победил «Валенсию» в матче чемпионата Испании

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Мадридский «Реал» одержал уверенную победу над «Валенсией» в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла в столице Испании и завершилась со счетом 2:0 в пользу местной команды.

На 8-й минуте игры защитник «летучих мышей» Даниэль Васс отправил мяч в свои ворота, а в концовке встречи хавбек «сливочных» Лукас Васкес установил окончательный счет на табло.

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Ранее сообщалось, что вратарь «Реала» Тибо Куртуа довел партнеров до истерики.

Футбол. Чемпионат Испании. 14-й тур

«Реал Мадрид» (Мадрид) — «Валенсия» (Валенсия) — 2:0

Голы: 1:0 — Васс (автогол), 8; 2:0 — Васкес, 83