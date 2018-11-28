Симеоне не считает Месси и Роналду лучшими игроками в мире

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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне назвал того, кто, по его мнению, должен стать обладателем футбольной награды «Золотой мяч», передает «Советский спорт».

Наставник уверен, что французский нападающий клуба Антуан Гризманн достоин статуса лучшего игрока Европы.

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«Вы можете сказать, что Месси и Роналду являются лучшими игроками в мире, но 2018 году Антуан был лучше всех», — приводит слова Симеоне France Football.

Церемония награждения состоится 3 декабря.

Ранее сообщалось, что полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич является главным претендентом на «Золотой мяч».