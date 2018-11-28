Отсидевший футболист дал совет Кокорину и Мамаеву

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Бывший нападающий сборной Грузии по футболу Георгий Деметрадзе поделился мнением о ситуации вокруг форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые были арестованы по делу о «Хулиганстве» и «Побоях», передает «СЭ».

«Что могу им посоветовать? Терпеть и ждать освобождения. Думаю, к ним относятся хорошо, с уважением. Они все-таки заслуженные люди в России», — сказал Деметрадзе.

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42-летний Деметрадзе в 2010 году был осужден на два с половиной года из-за связи с организованной преступностью. В России он известен по выступлениям за «Аланию» и московский «Локомотив».

Ранее сообщалось, что адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации избитому водителю.