Медведева назвала самое страшное обвинение в свой адрес
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, какие слова соотечественников задели ее больше всего.
Олимпийская чемпионка заявила, что самое страшное, в чем ее можно обвинить — это предательство. Спортсменка считает подобные слова незаслуженными оскорблениями в свой адрес.
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«Я представляю свою родную страну Россию. И я миллион раз говорила, что не буду представлять никакую другую страну», — цитирует Медведеву «РИА Новости»
Фигуристка признается, что обвинения в предательстве — единственное, что ее по-настоящему злит.
Также Медведева выразила благодарность своим поклонникам и «фан-дому».
Ранее спортсменка заявила, что ушла из соцсетей из-за негатива.