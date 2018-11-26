Медведева назвала самое страшное обвинение в свой адрес

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, какие слова соотечественников задели ее больше всего.

Олимпийская чемпионка заявила, что самое страшное, в чем ее можно обвинить — это предательство. Спортсменка считает подобные слова незаслуженными оскорблениями в свой адрес.

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«Я представляю свою родную страну Россию. И я миллион раз говорила, что не буду представлять никакую другую страну», — цитирует Медведеву «РИА Новости»

Фигуристка признается, что обвинения в предательстве — единственное, что ее по-настоящему злит.

Также Медведева выразила благодарность своим поклонникам и «фан-дому».

Ранее спортсменка заявила, что ушла из соцсетей из-за негатива.