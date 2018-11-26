«Атланта» прервала серию из десяти поражений в матче с «Шарлотт»
«Атланта Хокс» одержала победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».
Команда из Юго-Восточного дивизиона одолела соперника со счетом 124:123. В матче отличился защитник «Хорнетс» Малик Монк, набрав 26 очков.
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Этой победой «Хокс» прервала серию из десяти поражений.
Ранее разыгрывающий клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Милош Теодосич заявил о желании вернуться в Европу.
НБА. Регулярный чемпионат
«Атланта» (Джорджия) — «Шарлотт» (Северная Каролина) — 124:123 (32:43, 33:23, 35:31, 24:26)