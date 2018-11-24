Рамос отреагировал на информацию об употреблении допинга

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Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал информацию, что он сдал положительный допинг-тест после финального матча Лиги чемпионов-2016/17 с туринским «Ювентусом» (4:1), сообщает «Советский спорт».

«Я большой противник допинга. Никогда не участвовал и никогда не буду, никогда не соглашался и не буду с применением любой формы допинга.

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За время своей долгой спортивной карьеры я сдавал бесконечное число допинг-тестов, всегда отрицательных. Ни в этом случае, как об этом уже заявили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Всемирном антидопинговом агенстве (WADA) и «Реале», ни в каких-либо других я не нарушал антидопинговые правила.

С уважением отношусь к праву людей на получение информации, но я также должен защищать свою честь. Мои адвокаты рассмотрят возможность принятия дальнейших действий по данным случаям, которые искажают правду, а потому подрывают мою репутацию и нарушают мои права», — говорится в твиттере испанца.

По информации Football Leaks, в пробе защитника был обнаружен запрещенный препарат дексаметазон. Согласно антидопинговым правилам, это вещество можно использовать только после согласования с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), однако игрок и медицинский штаб клуба не проинформировал организацию об использовании дексаметазона.

Ранее УЕФА прокомментировал информацию об употреблении допинга капитаном «Реала».