«Реал» потерпел разгромное поражение от «Эйбара»
Мадридский «Реал» потерпел разгромное поражение от «Эйбара» в матче 13-го тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Эйбаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Гонсало Эскаланте, Серхи Энрич и Энрике Гарсия.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Эйбар» набрал 18 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Примеры. «Реал» (20 очков) занимает шестое место.
Испания. Примера. 13-й тур
«Эйбар» (Эйбар) — «Реал» (Мадрид) — 3:0
Голы: 1:0 — Эскаланте, 16; 2:0 — Энрич, 52; 3:0 — Гарсия, 57.