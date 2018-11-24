Российского бойца нокаутировали в дебютном бою в UFC
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Павлович проиграл голландцу Алистеру Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 141, сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что поединок завершился в первом раунде нокаутом.
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Для Павловича этот бой стал дебютным в UFC.
Турнир UFC Fight Night 141 проходит в Пекине. В главном бою вечера сойдутся Франсис Нганну и Кертис Блейдс.
Ранее cтал известен соперник российского бойца Дамира Исмагулова по дебюту в UFC.