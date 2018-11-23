Хавбек «Анжи» нашел плюсы в финансовых проблемах клуба

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Полузащитник махачкалинского «Анжи» Владислав Кулик прокомментировал финансовые проблемы клуба, передает «Советский спорт».

Хавбек нашел положительные стороны данной ситуации.

«Анжи, как известно, обновился на 90 процентов. С каждой игрой мы лучше понимали, что делать и как играть, мы двигались к своей цели. Постепенно понимание игры и сыгранность начали давать плоды. Так мы обыграли «Динамо», «Зенит», «Енисей». Получается, что, да, мы закалились. В силу финансовых проблем каждый из нас хочет доказать, что он чего-то хочет, чего-то может, а также показать – на поле играют не деньги, а именно футболисты», — приводит слова Кулика пресс-служба команды.

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После 14-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Анжи» занимает предпоследнюю строчку, набрав 13 очков.

Ранее генеральный директор махачкалинского клуба Олег Флегонтов высказался относительно инициативы Российского футбольного союза (РФС) внедрить системы видеопомощи арбитрам (ВАР).