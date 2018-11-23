Модрича назвали единственным претендентом на «Золотой мяч»

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Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Югославии Предраг Миятович поделился мнением о том, что может претендовать на футбольную награду «Золотой мяч» в 2018 году, передает «Советский спорт».

Экс-форвард «сливочных» считает, что этого достоин полузащитник «королевского клуба» Лука Модрич.

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«Единственный претендент на «Золотой мяч» — Лука Модрич. Он признан лучшим игроком Лиги чемпионов и чемпионата мира. У него наибольшие шансы», — подчеркнул Миятович.

В текущем сезоне Модрич сыграл 22 матча во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.

Ранее известный итальянский спортивный журналист Танкреди Палмери поделился информацией о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».