<img src="//img.gazeta.ru/files3/989/12050989/RTS250TQ-pic905-895x505-11953.jpg">

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержит кампанию по борьбе с насилием над женщинами, передает «Советский спорт».

Эту кампанию проводит итальянская Серия А. Известно, что на матчи 13-го тура итальянского чемпионата, которые состоятся с 24 по 26 ноября, многие футболисты выйдут на поле с красными полосками на лицах.

Реклама

К кампании, название которой можно перевести как «красная карточка насилию», также присоединятся форвард «Ювентуса» Пауло Дибала и капитан «Наполи» Марек Гамшик.

Стоит отметить, что сам Роналду обвиняется в изнасиловании. Жительница США обвиняет футболиста насилии, которое тот совершил в 2009 году.

Ранее сообщалось, что Роналду мог перейти из «Реала» в «Милан» летом 2017 года.