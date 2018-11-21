Желающий получить канадское гражданство хоккеист высказался о зарплатах в КХЛ
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Кулемин поделился мнением о том, стоит ли открывать зарплаты игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает Sport24.
Он вернулся в КХЛ после того, как провел десять сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
«Тяжело ответить на вопрос о том, должны ли быть зарплаты хоккеистов открыты. У меня нет однозначного мнения на этот счет.
Для чего всем знать, сколько я зарабатываю? Я не вижу в этом никакого смысла. Все равно будут строить домыслы, открытие зарплат ни на что не повлияет. Все будут также обсуждать, кто сколько зарабатывает.
Почему в Америке так остро вопрос зарплат не обсуждается? Там просто общий уровень зарплат намного выше, поэтому люди к заработкам хоккеистов относятся по-другому», — сказал Кулемин.
Стоит отметить, что хоккеист пытается получить гражданство Канады.
Ранее форварда «Нефтехимика» удалили до конца матча КХЛ за подножку.