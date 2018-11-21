Фигуристка Медведева выступит на этапе Гран-при во Франции

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Стали известны имена фигуристов, которые примут участие в этапе Гран-при во Франции, сообщает «Советский спорт».

В женском одиночном катании Россию будут представлять Евгения Медведева, Станислава Константинова и Мария Сотскова.

В мужском одиночном катании выступят Дмитрий Алиев и Александр Самарин.

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В соревнованиях спортивных пар примут участие Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а в танцвевальных парах — Бетина Попова / Сергей Мозгов и Виктория Синицына / Никита Кацалапов.

Этап пройдет с 23 по 25 ноября в Гренобле.

Ранее неизвестные испортили страницу фигуристки Самодуровой в «Википедии».