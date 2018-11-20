Стали известны номинанты на награды лучшим футболистам в Серии А

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Стали известны номинанты на награждение лучших игроков, тренеров и судей года в чемпионате Италии по футболу, сообщает «Советский спорт».

Примечательно, что бывший голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который летом 2018 года перешел во французский «ПСЖ», может в 13-й раз получить награду за выдающиеся достижения в Серии А.

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Из номинантов будет собрана символическая сборная чемпионата Италии.

Вратари: Джанлуиджи Буффон, Джанлуиджи Доннарумма, Самир Ханданович, Алиссон Бекер.

Крайние защитники: Жоау Канселу, Александар Коларов, Алекс Сандро.

Центральные защитники: Милан Шкриньяр, Костас Манолас, Стефан де Ври, Калиду Кулибали, Джорджо Кьеллини.

Полузащитники: Жоржиньо, Аллан, Марек Гамшик, Сергей Милинкович-Савич, Раджа Наингголан, Миралем Пьянич.

Нападающие: Пауло Дибала, Эдин Джеко, Мауро Икарди, Чиро Иммобиле, Дуглас Коста, Дрис Мертенс.

Тренеры: Симоне Индзаги, Миссимилиано Аллегри, Эусебио Ди Франческо, Маурицио Сарри.

Судьи: Даниэле Орсато, Джанлука Рокки, Паоло Маццолени.

Ранее Буффон рассказал о своем дебюте в итальянском чемпионате 23 года назад.