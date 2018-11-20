Стали известны номинанты на награды лучшим футболистам в Серии А
Стали известны номинанты на награждение лучших игроков, тренеров и судей года в чемпионате Италии по футболу, сообщает «Советский спорт».
Примечательно, что бывший голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который летом 2018 года перешел во французский «ПСЖ», может в 13-й раз получить награду за выдающиеся достижения в Серии А.
Из номинантов будет собрана символическая сборная чемпионата Италии.
Вратари: Джанлуиджи Буффон, Джанлуиджи Доннарумма, Самир Ханданович, Алиссон Бекер.
Крайние защитники: Жоау Канселу, Александар Коларов, Алекс Сандро.
Центральные защитники: Милан Шкриньяр, Костас Манолас, Стефан де Ври, Калиду Кулибали, Джорджо Кьеллини.
Полузащитники: Жоржиньо, Аллан, Марек Гамшик, Сергей Милинкович-Савич, Раджа Наингголан, Миралем Пьянич.
Нападающие: Пауло Дибала, Эдин Джеко, Мауро Икарди, Чиро Иммобиле, Дуглас Коста, Дрис Мертенс.
Тренеры: Симоне Индзаги, Миссимилиано Аллегри, Эусебио Ди Франческо, Маурицио Сарри.
Судьи: Даниэле Орсато, Джанлука Рокки, Паоло Маццолени.
Ранее Буффон рассказал о своем дебюте в итальянском чемпионате 23 года назад.