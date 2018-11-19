Юношеская сборная России вышла в элитный раунд чемпионата Европы

Сборная России по футболу до 19 лет обыграла сверстников из Черногории в заключительном матче группового этапа предварительного турнира чемпионата Европы — 2019, сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла на Кипре и завершилась победой отечественной командой со счетом 2:0. Голами в составе победителей отметились полузащитники Наиль Умяров и Виталий Жиронкин.

Реклама

Таким образом, сборная России этой победой обеспечила себе первое место в группе 11 с семью очками в активе и квалифицировалась в финальную часть чемпионат Европы, которая пройдет в Армении в июле 2019 года.

Ранее сообщалось, что РФС расторг контракт с главным тренером молодежной сборной России.