Сотая шайба Радулова в НХЛ помогла «Далласу» обыграть «Айлендерс»
«Даллас Старз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Александр Радулов, также дважды отличился Эса Линделль, еще по разу голами отметились Роопе Хинц и Тайлер Сегин. У хозяев шайбы забросили Антони Бовиллье и Скотт Мейфилд.
Российский форвард записал себе в актив сотую шайбу в НХЛ.
На счету Радулова также результативная передача.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк, США) — «Даллас Старз» (Даллас, США) — 2:6 (1:0, 0:4, 1:2)
1:0 — Бовиллье (Комаров, Пулок) — 03:36
1:1 — Линделль (Сегин, Бенн) — 22:09
1:2 — Хинц (Спецца) — 24:24
1:3 — Линделль (Хонка, Дикинсон) — 27:08
1:4 — Сегин (А. Радулов, Бенн) — 34:07
2:4 — Мейфилд (Барзал) — 40:24
2:5 — Радулов (Бэйрутер, Спецца) — 47:35
2:6 — Радулов (Бенн, Сегин) — 49:16