Сотая шайба Радулова в НХЛ помогла «Далласу» обыграть «Айлендерс»

«Даллас Старз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Александр Радулов, также дважды отличился Эса Линделль, еще по разу голами отметились Роопе Хинц и Тайлер Сегин. У хозяев шайбы забросили Антони Бовиллье и Скотт Мейфилд.

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Российский форвард записал себе в актив сотую шайбу в НХЛ.

На счету Радулова также результативная передача.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк, США) — «Даллас Старз» (Даллас, США) — 2:6 (1:0, 0:4, 1:2)

1:0 — Бовиллье (Комаров, Пулок) — 03:36

1:1 — Линделль (Сегин, Бенн) — 22:09

1:2 — Хинц (Спецца) — 24:24

1:3 — Линделль (Хонка, Дикинсон) — 27:08

1:4 — Сегин (А. Радулов, Бенн) — 34:07

2:4 — Мейфилд (Барзал) — 40:24

2:5 — Радулов (Бэйрутер, Спецца) — 47:35

2:6 — Радулов (Бенн, Сегин) — 49:16