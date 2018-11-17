Российские баскетболистки победили в матче квалификации ЧЕ-2019

Женская сборная России по баскетболу победила Литву в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года в литовском Кедайняе, сообщает ТАСС.

Национальная команда одолела соперников со счетом 79:77. В составе победителей отличалась Мария Вадеева, выступающая на позиции центрового. Она набрала 23 очка.

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На данный момент сборная России занимает первое место в отборочной группе С. Вторая строчка принадлежит Венгрии, а третья — Литве.

Команде предстоит заключительная встреча квалификации с Венгрией 21 ноября.

Ранее московский ЦСКА одержал победу на «Олимпией Милан» в матче регулярного чемпионата Евролиги.