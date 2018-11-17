Глава ФФККР: все зарубежные гости остались довольны Гран-при в Москве

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал об отзывах участников серии Гран-при на этап в Москве, передает ТАСС.

Глава организации заявил, что все остались довольны соревнованием.

«Все наши зарубежные гости, и участники, и тренеры и судьи отметили великолепную организацию турнира, они снова хотели бы вернуться в Москву. Нам это очень приятно», — подчеркнул гендиректор.

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Также он поделился эмоциями относительно побед российских фигуристов.

«Приятно, что российские фигуристы и в женском одиночном, и в парном катании, и в танцах заняли первую ступень пьедестала. К сожалению, не все сложилось у наших мужчин, но я надеюсь, что в ближайшее время они воспользуются шансом исправить эту ситуацию», — заключил Коган.

Заключительный этап турнира пройдет через во французском Гренобле с 23 по 25 ноября.

Ранее итальянский фигурист Маттео Гуаризе поблагодарил Москву за этап Гран-при.