Загитова объяснила ошибку в произвольной программе на этапе Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление на этапе серии Гран-при в Москве, передает ТАСС.

Спортсменка призналась, что испытывает боль в суставах из-за роста

«Это связано с тем, что, когда человек растет, нагрузки остаются такими же, и начинают болеть суставы. Но это нужно просто перетренировать», — рассказала девушка.

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Также она отметила, что не полностью довольна своим прокатом произвольной программы.

«Выступление было не очень хорошим, но я очень рада, что смогла собрать все каскады. Последний прыжок не удался, это нелепая ошибка была, буду работать дальше. Будет ли дополнительный выходной? На следующей тренировке просто не буду катать программы, а так у меня в неделю один выходной, а шесть я тренируюсь», — поделилась мнением Загитова.

Фигуристка заняла первое место в произвольной программе, получив 142,17 балла.

Сумма двух прокатов составила 222,95 баллов.

Ранее итальянский фигурист Маттео Гуаризе поблагодарил Москву за этап Гран-при.