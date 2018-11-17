СБР решил расширить сборную Россию по биатлону на этапы Кубка мира

Союз биатлонистов России (СБР) включил в сборную не шесть биатлонисток, а семь на первые три этапа Кубка мира , сообщает ТАСС.

Глава организации Владимир Драчев заявил, что ряды Ирины Старых, Маргариты Васильевой, Екатерины Юрловой-Перхт, Евгении Павловой, Кристины Ильченко и Валерии Васнецовой пополнит абсолютная чемпионка мира 2013 года Ульяна Кайшева.

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«Практически никаких споров по составу команды не было. Единственное, я своим решением добавил седьмым человеком на заключительный предсезонный сбор в Обертиллиах Ульяну Кайшеву, потому что нельзя было кого-то убирать, кто отобрался по спортивному принципу. На первых этапах всем хватит стартов, тем более что Васнецова еще юниорка», — рассказал президент СБР.

Первые шесть спортсменок попали в национальную сборную по результатам выступлений в финском Контиолахти.

Кубок мира сезона-2018/19 пройдет в словенской Поклюке с 30 ноября по 9 декабря.

Ранее олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин не был включен в состав сборной на декабрьские этапы Кубка мира и Международного союза биатлонистов (IBU).