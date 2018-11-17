Шипулин не примет участие в декабрьских этапах Кубка мира и IBU

Стал известен состав сборной России по биатлону на декабрьские этапы Кубка мира и Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает «Советский спорт».

По информации Союза биатлонистов России (СБР), спортсмены вошли в национальной команды по результатам двух отборочных стартов в Контиолахти.

Реклама

Олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин не включен в списки, так как в декабре будет находиться на тренировках в составе второй национальной команды перед этапами Кубка IBU и «Ижевской винтовкой».

На этапах Кубка мира выступят:

Мужчины: Дмитрий Малышко — 40 зачетных очков, Александр Логинов — 30, Евгений Гараничев — 24, Алексей Слепов — 22, Матвей Елисеев — 22, Эдуард Латыпов — 21.

Женщины: Ирина Старых — 33, Евгений Павлова — 27, Маргарита Васильева — 26, Екатерина Юрлова-Перхт — 24, Кристина Ильченко — 23, Валерия Васнецова — 23, Ульяна Кайшева — решением тренерского штаба.

Состав на кубок IBU:

Мужчины: Антон Бабиков — 12, Александр Поварницын — 12, Сергей Корастылев — 11, Петр Пащенко — 10, Юрий Шопин — 13, Игорь Малиновский — 8, Василий Томшин — 7.

Женщины: Наталья Гербулова — 15, Ирина Казакевич — 13, Светлана Миронова — 13, Виктория Сливко — 10, Лейсан Бикташева — 10, Анастасия Морозова — 10, Екатерина Мошкова — 10.

Ранее сообщалось, что СБР необходимо выполнить 12 критериев, чтобы получить восстановление полноправного членства в IBU.