Кадыров и пятилетний рекордсмен из Чечни договорились о тренировке

Глава Чечни Рамзан Кадыров договорился провести тренировку с пятилетним Рахимом Куриевом, установившим новый мировой рекорд по отжиманиям, сообщает RT.

Политик намерен встретиться с маленьким спортсменом в фитнес-центре.

«Накануне вечером я встретился с юным героем. У нас состоялась понятная двоим спортсменам беседа... Мы договорились встретиться в фитнес-центре и провести вместе тренировку», — сообщил Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Напомним, несмотря на то, что Куриев выполнил все условия и отжался 4105 раз без перерыва за два часа 26 минут, Книга рекордов России достижение не засчитала по неизвестной причине.

Глава Чечни вступился за ребенка, заявив, что он смог бы повторить свое выступление для делегации из справочника, и в качестве утешительного приза вручил маленькому чеченцу автомобиль. По его словам, теперь ему не придется тратиться на такси, чтобы ездить на тренировки.

Ранее Кадыров прокомментировал арест нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.