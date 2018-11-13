Бросившего банку в автобусе чеченца перевоспитали на родине

Уроженец Чечни Турпал Хасиев, который бросил банку в автобусе в подростка, теперь официально трудоустроен в Грозном. Об этом в эфире НСН сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чечни Джамбулат Умаров.

Инцидент произошел в Москве. Хасиев бросил алюминиевую банку в подростка со словами «Ахмат — сила», чем очень разозлил главу Чечни Рамзана Кадырова.

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Но теперь дебошир исправился и работает в службе по благоустройству города. Он уже зарекомендовал себя как ответственный сотрудник.

«Этот дебошир теперь уже не дебошир, а очень примерный юноша, который официально устроился на работу. Четыре дня в неделю он работает в организации СУРСАД по озеленению и облагораживанию города. Показал себя на работе как очень ответственный парень, исправился.

Он пожалел о содеянном и уже не понимает, как его угораздило так себя повести. Налицо действенный механизм, когда труд облагораживает человека и вытесняет из молодого неокрепшего сознания хулиганское мышление», — заявил Умаров.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов приехал в гости к Кадырову.