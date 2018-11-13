Экс-форвард сборной России назвал причины поражений «Зенита» в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал выступления петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передают «Известия».

Экс-форвард национальной команды считает три проигранных матча сине-бело-голубыми за последние полтора месяца результатом усталости клуба.

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«У питерцев сейчас наметился определенный спад, но этому есть объективные причины. Многие лидеры команды участвовали в чемпионате мира и начали сезон фактически без отдыха, а играть в таком ритме очень сложно. Пауза должна пойти на пользу «Зениту». Сейчас команда является лидером чемпионата и имеет неплохой отрыв от преследователей. Их задача, как минимум, не уменьшить этот гандикап за оставшиеся матчи в 2018 году», — поделился мнение Кирьяков.

«Зенит» на данный момент занимает первую строчку турнирной таблицы соревнования с 31 очками, следом идет «Краснодар» (26 очков).

Ранее защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон высказался относительно матча против петербургского «Зенита» в рамках 14-го тура РПЛ.