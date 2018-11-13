Магнуссон: игроки ЦСКА вышли на матч с «Зенитом» очень злыми

Защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал матч против петербургского «Зенита» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

Игрок армейцев назвал причины, по которым столичной клуб доминировал над сине-бело-голубыми на протяжении всей встречи.

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«Мы вышли на матч злыми, очень хотели победить. Когда забили первый, а потом и второй гол, это почти «убило» игру, решило ее исход. Было очень важно уйти на перерыв, ведя в счете 2:0, и нам это удалось. Отличный матч для нас и для болельщиков ЦСКА», — подчеркнул Магнуссон в интервью пресс-службе команды.

Для красно-синих эта победа над «Зенитом» стала первой с 2014 года. В ходе матча травмы получили лидер петербургского клуба Артем Дзюба и полузащитник армейцев Ильзат Ахметов.

Ранее игрок ЦСКА и сборной России Кирилл Набабкин поделился ожиданиями перед товарищеским матчем против Германии и впечатлениями от победы над сине-бело-голубыми.